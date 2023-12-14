Зеленський виступив на саміті, де обговорюють можливість почати процес вступу України в ЄС

Президент Володимир Зеленський у четвер вранці виступив по відеозв'язку на зустрічі Європейської ради (саміті Євросоюзу).

Про це повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Президент України не є учасником Європейської ради (саміту ЄС), оскільки до цього органу входять тільки керівники держав ЄС. Однак президент Євроради має повноваження одноосібно, не отримуючи одностайної згоди усіх держав, запрошувати на засідання також гостей.

За даними "ЄвроПравди", раніше розглядалася також можливість особистого візиту Зеленського до Брюсселя (від минулого тижня президент України здійснював серію закордонних поїздок), однак у ЄС не підтвердили можливість особистої присутності українського президента на саміті.

Саміт ЄС 14-15 грудня в Брюсселі розглядатиме, серед іншого, питання про початок переговорів про вступ України до ЄС та про середньострокову фінансову допомогу Україні.

Однак угорський лідер Віктор Орбан каже, що "не бачить причин" для вступних переговорів з Україною

Детально про це читайте у статті "Австро-Угорщина проти України: як виникла і чого вимагає "коаліція Орбана" перед самітом ЄС"