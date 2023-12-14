МИД Румынии вызвал российского посла из-за падения дрона

Министерство иностранных дел Румынии в четверг вызвало посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина после падения российского беспилотника на территории страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ведомства.

"МИД выражает решительный протест в связи с инцидентом, вызванным неконтролируемым падением беспилотника, который использовался в атаке на украинскую портовую инфраструктуру в ночь с 13 на 14 декабря, в безлюдном периметре, расположенном примерно в 4 км выше по течению от города Гринду", – говорится в заявлении.

В ведомстве заявляют, что "это является новым нарушением воздушного пространства Румынии, что противоречит международному праву".

"Министерство иностранных дел настойчиво требует прекращения неоднократных нападений на украинское население и гражданскую инфраструктуру, а также безответственной эскалации Российской Федерацией ситуации безопасности, в том числе на границе между Румынией и Украиной. Министерство иностранных дел в очередной раз заявляет о решительном осуждении этих атак против гражданских объектов, которые нарушают нормы международного гуманитарного права и квалифицируются как военные преступления", – говорится в сообщении МИД.

"МИД проинформировал и проводит консультации с союзниками по НАТО относительно событий на границе между Румынией и Украиной, включая сегодняшний инцидент. Кроме того, Министерство иностранных дел вызовет главу дипломатической миссии Российской Федерации", – говорится в заявлении.

Решение было принято после того, как новый беспилотник упал на румынской территории, недалеко от границы с Украиной, в четырех километрах от города Гринду. На месте падения обнаружили 1,5-метровый кратер. Военно-воздушные силы подняли в воздух самолеты F-16 и Eurofighter Typhoon для мониторинга местности.

Напомним, во время ночной атаки дронами на Одесскую область в Одессе от падения обломков повреждено общежитие – там пострадали 11 человек, также повреждены 11 зданий и сгорели два авто, а в Измаильском районе разрушены складские помещения возле порта.

650-километровая сухопутная граница между Румынией и Украиной стала объектом российских атак. В последние месяцы обломки беспилотников, которыми РФ обстреливала украинскую территорию, падали на территории Румынии.

В конце сентября стало известно, что из-за инцидентов с падением российских дронов Румыния перемещает системы противовоздушной обороны ближе к своим селам на Дунае, граничащим с Украиной.

В октябре в румынских населенных пунктах на границе с Украиной установили систему противодействия беспилотникам.