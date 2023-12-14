Российский "Шахед" упал на территории Румынии

Один из беспилотников-камикадзе, которые Россия использовала для атаки на портовую инфраструктуру Одесской области в ночь на 14 декабря, упал на территории Румынии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Минобороны Румынии.

Во время атаки Министерство обороны Румынии отслеживало ситуацию из пограничной зоны и активизировало процедуры воздушного патрулирования, одновременно сообщив Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям о районах Тульчинского и Галацкого районов, которые могли пострадать от рисков, связанных с этой ситуацией.

Самолеты F-16 ВВС Румынии с 86-й авиабазы "Фетешть" и самолеты Eurofighter Typhoon ВВС Германии с 57-й авиабазы "Михаил Когелничану" осуществляли наблюдение за национальным воздушным пространством.

"В этой ситуации радар наблюдения Вооруженных сил Румынии указал на потенциальное несанкционированное нарушение национального воздушного пространства, зафиксировав сигнал малой высоты на одном из маршрутов, ведущий в район Гринду Тульчинского жудеца", – сообщили в ведомстве.

Там рассказали, что еще ночью смешанные группы Минобороны и МВД Румынии выехали в этот район и сегодня утром сообщили, что в результате падения российского беспилотника, который использовался для атаки на украинскую портовую инфраструктуру, в безлюдной местности, примерно в 4 км выше по течению от города Гринду, была обнаружена воронка глубиной 1,5 м.

Были приняты меры для обеспечения безопасности района и уведомлены компетентные структуры для сбора доказательств и проведения расследования в соответствии с действующими процедурами.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает атаки, совершенные Российской Федерацией на отдельные объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских портах на Дунае. Эти атаки являются неоправданными и серьезно нарушают нормы международного гуманитарного права", – заявили в ведомстве.

Там добавили, что будут продолжать осуществлять мониторинг воздушного пространства и исследовательские миссии в районах, где могут возникнуть риски в результате этих ситуаций.

Кроме того, Минобороны Румынии поддерживает постоянный контакт с союзническими структурами, которые в режиме реального времени информируются о ситуации, сложившейся в результате этих атак.

Напомним, во время ночной атаки дронами на Одесскую область в Одессе от падения обломков повреждено общежитие – там пострадали 11 человек, также повреждены 11 зданий и сгорели два авто, а в Измаильском районе разрушены складские помещения возле порта.

650-километровая сухопутная граница между Румынией и Украиной стала объектом российских атак. В последние месяцы обломки беспилотников, которыми РФ обстреливала украинскую территорию, падали на территории Румынии.

В конце сентября стало известно, что из-за инцидентов с падением российских дронов Румыния перемещает системы противовоздушной обороны ближе к своим селам на Дунае, граничащим с Украиной.

В октябре в румынских населенных пунктах на границе с Украиной установили систему противодействия беспилотникам.