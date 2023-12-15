Британия ввела новые санкции против Ирана, в том числе за производство дронов

Великобритания ввела новый режим санкций против Ирана, которые вступили в силу в пятницу и предоставляют Лондону широкие полномочия для подрыва враждебной деятельности страны в Великобритании и во всем мире.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует британский правительственный сайт.

Согласно сообщению, санкции направлены против лиц, принимающих решения в Иране, и тех, кто выполняет его указания, а также включают новые ограничения на иранскую программу беспилотников и судоходство.

В координации с США первый пакет санкций направлен против руководителя иранского Корпуса стражей исламской революции и лиц, связанных с палестинскими террористическими группировками ХАМАС и "Исламский джихад".

Объявленный еще летом, режим санкций был разработан в ответ на беспрецедентные угрозы со стороны иранского режима, включая попытки подорвать мир и безопасность на всем Ближнем Востоке, а также заговоры с целью убийства людей на территории Великобритании.

Напомним, Совет ЕС в понедельник объявил о санкциях против шести физических и пяти юридических лиц в связи с военной поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины.

Эти санкции ЕС стали первыми, введенными в рамках нового регламента, направленного на противодействие военной поддержки России со стороны Ирана. Он был принят в июле этого года.

Регламент предусматривает запрет на экспорт из Европейского Союза в Иран компонентов, используемых в производстве БПЛА, а также ограничения на поездки и замораживание активов лиц, ответственных за иранскую программу БПЛА.

Официально Тегеран признал, что поставлял России небольшую партию дронов-камикадзе перед полномасштабным вторжением в Украину в феврале 2022 года. Но СМИ неоднократно описывали, как именно Москва получает оружие от Ирана.