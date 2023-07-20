ЕС принял новый режим санкций для противодействия программе иранских беспилотников

Совет Европейского Союза в четверг одобрил новый санкционный режим против Ирана из-за поддержки им агрессивной войны России против Украины, а также военной помощи Сирии.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, которое цитирует "Европейская правда".

Новый санкционный режим запрещает экспорт из стран ЕС в Иран компонентов, используемых в создании и производстве беспилотных летательных аппаратов, а также ограничения на поездки и замораживание активов в отношении иранцев, ответственных за иранскую программу беспилотников.

Санкционный режим ЕС дополняет три ранее принятые пакеты санкций против Ирана из-за разработки им беспилотников. Последний из пакетов был одобрен в феврале 2023 года.

Также Совет Евросоюза решил внести шесть иранских физических лиц в два уже действующих режима санкций за военную поддержку Ираном агрессивной войны России против Украины и сирийской власти Башара Асада.

Указанные лица подлежат замораживанию активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. На них также распространяются ограничения на поездки, что не позволяет им въезжать на территорию ЕС или следовать транзитом через нее.

Официально Тегеран признал, что поставлял России небольшую партию дронов-камикадзе перед полномасштабным вторжением в Украину в феврале 2022 года. Но СМИ неоднократно описывали, как именно Москва получает оружие от Ирана.

В начале июля Министерство иностранных дел Великобритании объявило о планах ввести новый санкционный режим против Ирана, который предусматривал бы наложение ограничений за "враждебную деятельность", в том числе и военную помощь агрессии.