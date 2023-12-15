Новое правительство Польши ликвидирует комиссию по расследованию Смоленской трагедии

Новоназначенный министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать подкомиссию по повторному расследованию Смоленской катастрофы 2010 года, в которой погибло тогдашнее руководство страны.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Согласно распоряжению министра обороны Польши, созданная в 2016 году подкомиссия ликвидируется, а ее члены обязаны до следующего понедельника, 18 декабря 2023 года, отчитаться за всю документацию, имущество и оборудование, которые использовались для работы.

Представитель Минобороны Польши Януш Сеймей добавил, что в ближайшее время также будет создана группа, которая займется анализом деятельности подкомиссии.

"Сегодня, 15 декабря, я хотел бы объявить, что это конец лжи от имени польского государства. Это конец расходования сотен миллионов злотых на деятельность, которая не имеет ничего общего с объяснением причин катастрофы, но имеет много общего с политикой", – сказал заместитель польского министра обороны Цезарий Томчик.

Как известно, подкомиссию по расследованию Смоленской трагедии создали в феврале 2016 года указом тогдашнего министра обороны Польши Антония Мацеревича, представителя бывшей партии власти "Право и справедливость", который впоследствии стал ее председателем.

"ПиС" и Мацеревич лично продвигали тезис о том, что авиакатастрофа 2010 года возле российского Смоленска, в которой погибло руководство Польши включая президента Леха Качиньского, брата председателя "ПиС" Ярослава Качиньского, была спецоперацией РФ.

Делегация направлялась на празднование 70-летия Катынского расстрела (который сейчас польские власти хотят признать актом геноцида).

В апреле 2023 года Смоленская подкомиссия подала сообщение о подозрении в совершении преступления убийства Качиньского и "устранения путем убийства" конституционного органа Республики Польша. Утверждалось, что на большинстве исследованных обломков самолета якобы нашли как тротил, так и гексоген, пентрит и другие виды взрывчатых веществ.

Подробнее о расследовании этого дела читайте в статье Убийство президента Польши: что показал отчет по Смоленской катастрофе 2010 года.