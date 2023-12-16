Болгарское радио сняло интервью с послом РФ после возмущения посольства Украины

Болгарское национальное радио (БНР) остановило трансляцию интервью с послом России в Болгарии Элеонорой Митрофановой, как утверждает ведущий Петар Волгин, из-за "политической цензуры".

Об этом сообщает "Европейская правда".

В пятницу посольство Украины в Болгарии выразило "большое разочарование и глубокую горечь" из-за анонса интервью с Митрофановой в программе Волгина "Политически некорректно" на БНР.

"Предоставление возможности официальному лицу государства-агрессора выступить и вести пропаганду является грубым нарушением профессиональных и моральных стандартов журналистики... Участие представителя государства-агрессора в эфире национального СМИ – это не дискуссия или обмен мнениями, а неприкрытая поддержка кремлевского режима", – подчеркнули там.

Представительство добавило, что Волгин приглашал для участия в программе посла Олесю Илащук, но отметило, что программа "годами поддерживает нарративы российской агрессии и гибридной войны" и приглашение является попыткой "замаскировать гибридную деятельность ведущего, дезинформацию и подмену ценностей, используя для этого независимость СМИ и свободу слова".

Там добавили, что обратились в парламент и другие институты Болгарии, чтобы обратить внимание на ситуацию.

В субботу Петар Волгин намекнул в Facebook, что его интервью с Митрофановой сняли с эфира БНР после якобы вмешательства Деляна Пеевского – председателя фракции "Движения за права и свободы" в парламенте Болгарии.

Пеевский накануне деле раскритиковал БНР за планы показать интервью с послом РФ, назвав ее "представителем кремлевского режима, против беспрецедентной дерзости и пренебрежения верховенством права которого мы неоднократно выступали".

Заметим, что Пеевский находится под санкциями США и Великобритании из-за причастности к политической коррупции и контрабанде. При этом политик имеет проукраинские взгляды и активно выступает за военную помощь Киеву.

Само Болгарское национальное радио до сих пор официально не комментировало ситуацию. В БНР подтвердили порталу 24часа, что интервью с Митрофановой действительно было записано, но почему его не показали, не уточнили.

Отметим, что бывший премьер Болгарии Кирилл Петков прямо обвинял Митрофанову в подкупе болгарских депутатов и ведении подрывной деятельности против страны.