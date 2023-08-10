В онлайн-СМИ Болгарии втрое увеличилось количество российской пропаганды

Во втором квартале 2023 года российская пропаганда в болгарских СМИ в интернете выросла более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из второго информационного бюллетеня Фонда гуманитарных и социальных исследований – София (FHSI), который изучает пропаганду в интернете, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Free Europe.

Также возросло количество сайтов фейковых новостей, которые перепечатывают ложную информацию о войне России против Украины и ключевых внутриполитических событиях, таких как формирование кабинета министров Николая Денкова. Спикеры российской пропаганды в Болгарии продолжают активно действовать, и, согласно отчету, они стремятся адаптировать готовые нарративы из Москвы к меняющейся реальности в стране.

Значительная часть дезинформации поступает с так называемых "грибных сайтов". Это быстрорастущие, недолговечные сайты, распространяющие фейки, которые контролируются тем, что FHSI называет "машиной для перепечатки фейковых новостей".

Фундация утверждает, что эта "машина" была создана в 2022 году и неразрывно связана с информационным агентством Blitz.

"Она включает более 370 анонимных квази-новостных сайтов с почти идентичным дизайном и идентичным контентом, которые в исследуемый период перепечатывали в среднем от 3 до 9 статей пророссийского содержания (в пиковые дни – до 3500 пропагандистских перепечаток)", – пишут авторы доклада.

Всего за период с 1 по 30 июня 2023 года было выявлено 105 741 пропагандистскую статью. Для сравнения, за первые 5 месяцев прошлого года эта цифра составляла около 36 000.

Основной тезис, который распространяют "грибные сайты", заключается в том, что Россия выигрывает войну в Украине, а президент РФ Владимир Путин продолжает пользоваться поддержкой всего общества. Оба утверждения не соответствуют действительности, но подаются как факты в пропагандистских публикациях.

Кроме фейковых сайтов, авторы отчета также обращают внимание на деятельность так называемых "живых спикеров", задачей которых является "облучать не столько смыслы, сколько интерпретации событий".

Фонд называет Мартина Карбовского и Петра Волгина спикерами российской пропаганды. Он также определяет некоторых политиков как распространителей ложной информации. Они отмечают, что активно отслеживают выступления в СМИ президента Румена Радева, лидера партии "Вазраждане" Костадина Костадинова, а также лидера БСП Корнелии Ниновой.

Также есть три темы, на которых сосредоточилась российская пропаганда в Болгарии в период апрель-июнь 2023 года – неудачная попытка вооруженного переворота группы Вагнера Евгения Пригожина, избрание евроатлантического правительства Николая Денкова, а также марши за мир и нейтралитет в Болгарии, на которых развеваются российские флаги.

Напомним, высший административный суд Болгарии признал местную газету "Труд" виновной в распространении гомофобного языка вражды за публикацию статьи с российского портала "Катюша".

Ранее сообщалось, что спецслужбы Болгарии имеют противоречивые оценки относительно того, как на страну и мир в дальнейшем повлияет захватническая война России против Украины.

Перед этим премьер-министр Болгарии Николай Денков пообещал, что власти больше не будут закрывать глаза на российское вмешательство в дела страны.