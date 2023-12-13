Тяжелый выбор Макрона: чем пожертвует президент Франции ради закона об иммиграции

Президент Франции должен либо смириться с тем, что больше не сможет провести ни одну реформу. Либо рисковать отставкой правительства и досрочными парламентскими выборами

Одно из ключевых политических обещаний президента Франции Эмманюэля Макрона оказалось под угрозой провала.

11 декабря большинство депутатов Национального собрания Франции проголосовали за отмену рассмотрения проекта закона об иммиграции. Это стало неожиданным ударом для правительства и особенно для министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

Макрон обещал принять закон об иммиграции еще во время предвыборной кампании 2022 года – и это было одним из ключевых обещаний, позволивших остановить рост популярности ультраправых.

А Дарманен и вовсе этим законопроектом поставил на кон всю свою политическую карьеру.

Законопроект между двух крайностей

Давая интервью накануне голосования, глава МВД Франции не предвидел такого сценария.

Но 270 депутатов нижней палаты парламента решили вообще не рассматривать текст, вызвавший столько дебатов задолго до его поступления в Нацсобрание. Против было 265 человек.

По иронии судьбы в момент голосования отсутствовали девять депутатов правящего пропрезидентского большинства (пять депутатов от партии Макрона "Возрождение", три депутата от центристов и один от близкой к Макрону партии "Горизонты" экс-премьера Эдуара Филиппа), что стало фатальным для правительства.

В итоге получилось так, что представители крайне правой партии "Национальное объединение" и правых "Республиканцев" решили в последнюю минуту проголосовать за предложение левых депутатов.

Отказ от рассмотрения законопроекта – крайне редкое явление во Франции.

В последний раз такое было только в 2008 году, когда парламентарии отклонили законопроект о генетически модифицированных организмах (ГМО). Проект Дарманена постигла та же участь.

Среди причин провала комментаторы называют то, что министр внутренних дел хотел найти невозможный компромисс: правые партии требовали ужесточения законодательства в отношении нелегальных мигрантов, а левые, наоборот, требовали внести поправки, дающие нелегалам право на медобслуживание и получение вида на жительство при соблюдении определенных условий.

Вечером после голосования Жеральд Дарманен признал "провал", осудив депутатский "альянс противоположностей", сложившийся против него и его законопроекта, и напомнив, что "общественное мнение поддерживает этот текст".

Об этом говорят и проведенные в последнее время опросы. Так, опрос, проведенный Odoxa в ноябре, показывает – среди французов, знакомых с текстом правительственного законопроекта об иммиграции, 67% поддерживают его.

После провала иммиграционного законопроекта глава МВД немедленно отправился в Елисейский дворец, чтобы подать прошение об свое отставке главе государства.

Впрочем, Макрон в отставке отказал, тем самым демонстрируя не только свое доверие Дарманену, но и решимость провести иммиграционную реформу.

Более того, президент отверг возможность отозвать иммиграционный законопроект.

Идти ва-банк или сдаваться?

На следующий день Эмманюэль Макрон собрал кризисный совет министров, на котором было решено создать, как то предусматривает законодательство, специальную согласительную комиссию из депутатов Нацсобрания и сенаторов, которые должны прийти к консенсусу по тексту законопроекта.

Эта комиссия будет состоять из семи депутатов и семи сенаторов, пропорционально представляющих каждую парламентскую партию.

Если они придут к согласию, то текст с их поправками возвращается на голосование в обе палаты. И напротив, если комиссии не удастся договориться, то текст опять же возвращается в Сенат и Национальное собрание, но в своем первозданном виде. И все начинается сначала.

По сообщению Елисейского дворца, президент Франции еще в понедельник заявил, что ждет предложений правительства по "приведению законопроекта к эффективному юридическому тексту".

Премьер-министр Элизабет Борн, столь же ослабленная голосованием, как и министр внутренних дел, собрала в понедельник вечером в Матиньоне министров, председателей парламентских групп правящей партии, председателя юридической комиссии Национального собрания и генерального докладчика по тексту, "чтобы разработать стратегию" дальнейших действий.

Время не ждет – на прошлой неделе Макрон заявил, что собирается более плотно пообщаться с французами в январе, чтобы определить основные вехи остатка своего президентского срока.

Какие еще варианты остаются у правительства?

С самого начала автор законопроекта об иммиграции, глава МВД Дарманен, предупреждал, что не воспользуется возможностью форсировать утверждение текста с помощью статьи 49-3 Конституции, которая позволяет принять законопроект без обсуждения и голосования парламента (в этом случае депутаты голосуют по вопросу о доверии правительству).

Таким образом уже была принята пенсионная реформа, вызвавшая волну забастовок и манифестаций, раскол в обществе и падение рейтинга Макрона.

В принципе, правительство могло бы оставить текст Дарманена практически без изменений и предложить его во втором чтении. Но в этом случае законопроект постигла бы, скорее всего, та же участь. "Это голосование стало вотумом недоверия правительству", – вторят сегодня друг другу депутаты крайних, левых и правых, течений.

Второй раз правительство рисковать не будет.

Конечно, исполнительная власть могла бы принять к сведению, что у нее нет абсолютного большинства в парламенте, и просто отозвать законопроект.

Но для Макрона это также стало бы признанием кризиса режима.

"Прыжок в пустоту"

Впрочем, у французского правительства остается еще один путь.

Его называют комментаторы, стремящиеся подчеркнуть, что в нынешнем составе парламент Франции никогда не примет предложенные правительством Макрона реформы.

После парламентских выборов лета 2022 года сторонники президента потеряли абсолютное большинство в Национальном собрании, и судьба проекта закона об иммиграции – это только иллюстрация.

Противостояние между исполнительной властью и парламентом будет продолжаться, и поэтому некоторые рекомендуют роспуск Национального собрания и проведение новых парламентских выборов как единственный выход из кризиса.

Но руководство партии Макрона опасается, что у них не будет шансов вернуть себе большинство, даже относительное.

"Роспуск будет прыжком в пустоту", – говорит и глава парламентской фракции проголосовавших против законопроекта правых "Республиканцев" Оливье Марлекс.

Как показывают опросы, победителем на выборах может оказаться крайне правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение".

По меткому выражению Оливье Марлекса, эта политическая ситуация напоминает для правительства игру в "бельгийскую рулетку", когда барабан револьвера заряжен полностью (нам эта смертельная игра известна как "русская рулетка". – Ред.).

Будущее покажет, является ли поражение Жеральда Дарманена в парламенте проходящим инцидентом, или оно знаменует собой конец любой возможности принятия законов до 2027 года.

Статья первоначально вышла на сайте Radio France internationale и публикуется с разрешения правообладателя