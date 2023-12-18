Еврокомиссия выделяет дополнительные 65 млн евро на поддержку украинских беженцев

Европейская комиссия на прошлой неделе приняла решение направить более 65 миллионов евро из Фонда миграции и интеграции убежища на поддержку Болгарии, Чехии, Польши и Румынии в приеме людей, которые бегут от российской агрессии против Украины.

Об этом Еврокомиссия объявила в понедельник, 18 декабря, пишет "Европейская правда".

Дополнительные средства страны ЕС получили в результате целевого конкурса на финансирование проектов, призванных помочь странам уменьшить миграционное давление и обеспечить прибывшим украинцам необходимую поддержку, услуги и помощь.

Болгария, Чехия, Польша и Румыния могут воспользоваться финансированием из бюджета ЕС, чтобы помочь прибывшим украинцам найти жилье, обеспечить языковую и профессиональную подготовку, а также доступ к социальным и медицинским услугам.

"Финансирование будет осуществляться в соответствии с системами мониторинга и контроля, предусмотренных финансовой системой ЕС", – говорится в сообщении.

В Еврокомиссии напомнили, что страны ЕС приняли более 4,1 миллиона украинцев, пользующихся временной защитой, которая была впервые применена вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину и сейчас продлена до марта 2025-го.

Как сообщалось, согласно данным Федерального статистического ведомства ФРГ, украинцы составляли 8% среди искателей убежища, которые получают помощь в Германии.