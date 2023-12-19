Зеленский уверен, что ЕС и США одобрят финансовую помощь Украине на 2024 год

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Европейский Союз и Соединенные Штаты в конце концов одобрят запланированные пакеты финансовой помощи Украине на 2024 год, хотя остается вопрос, когда именно это произойдет.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции, сообщает "Европейская правда".

Глава государства указал, что Украина "очень сильно" работает для получения финансовой помощи.

"Я уверен, что Соединенные Штаты нас не предадут, что то, о чем мы договорились с США, будет выполнено полностью", – сказал он.

Позже Зеленский вспомнил о своем визите в Соединенные Штаты на прошлой неделе, во время которого, по его словам, ему удалось найти взаимопонимание с президентом США Джо Байденом и представителями обеих партий в Конгрессе.

Говоря о Евросоюзе, Зеленский напомнил о решении саммита на прошлой неделе, на котором "мы достигли одной победы" – то есть одобрения начала переговоров о вступлении.

"Относительно 50 миллиардов – уверен, мы все это уже достигли, (это) уже вопрос какого-то медленного времени... Ей (помощи. – Ред.) никто не помешает. Сделано так, что сегодня у нас есть механизмы, чтобы даже если будет поддержка пакета в 50 миллиардов минус один, найдутся другие инструменты для того, чтобы Украина получила эти средства", – подытожил президент.

Как известно, Европейский Союз 1 февраля 2024 года проведет специальный саммит, на котором планирует обсудить вопрос выделения Украине 50 миллиардов евро дополнительной помощи на четырехлетний срок.

Больше о том, почему помощь не одобрили раньше, читайте в статье: Укрощение Орбана: почему ЕС выделит Украине 50 млрд евро, несмотря на венгерское вето.