МИД: Решение ЕС о 50 млрд евро для Украины принципиально принято

Министерство иностранных дел Украины заявило о достижении на саммите ЕС принципиального решения о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) размером 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении ведомства.

В МИД заявили, что принципиальное решение по 50 млрд евро является "четким сигналом, что финансовая поддержка Украины со стороны Евросоюза продолжится".

"Ожидаем завершения всех необходимых юридических процедур в январе 2024 года, которые позволят как можно быстрее получить соответствующее финансирование", – отметили в ведомстве.

В МИД уточнили, что 50 млрд евро, которые будут выделены Евросоюзом для Украины, будут направляться, в частности, на поддержку макроэкономической стабильности, восстановление и модернизацию нашего государства, а также ускорение интеграции в ЕС.

Также в МИД приветствовали согласование 12-го пакета санкций ЕС на саммите и обязательства Евросоюза и его государств-членов и в дальнейшем удовлетворять насущные военные и оборонные потребности Украины, в частности через Европейский фонд мира (EPF) и Миссию военной помощи, а также через двустороннюю помощь государств-членов.

"Призываем ЕС как можно быстрее утвердить новый восьмой транш помощи в рамках Европейского фонда мира. Поддерживаем предложение Европейского Совета ускорить работу над реформированием EPF и увеличением его финансирования для наилучшего удовлетворения военных потребностей Украины", – говорится в заявлении.

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель по завершению переговоров лидеров ЕС, которые продолжались до глубокой ночи, заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан не позволил принять бюджетное решение ЕС, которое включало бы среднесрочную программу помощи Украине на 50 млрд евро.

В связи с этим лидеры договорились о внеочередном саммите в январе, посвященном этому вопросу.

Мишель призвал Украину видеть положительный сигнал в голосовании, несмотря на позицию Венгрии, ведь остальные 26 стран, по его словам, готовы поддержать решение.

Лидеры ЕС верят, что им все же удастся согласовать программу финансовой поддержки для Украины объемом 50 млрд евро включая голос Венгрии и это может произойти в январе 2024 года.