Швейцария профинансировала в Украине 6 симуляционных центров для обучения медиков

Швейцария профинансировала создание в Украине шести симуляционных центров, которые помогут будущим врачам готовиться к работе с настоящими пациентами.

Об этом сообщает посольство Швейцарии в Украине, пишет "Европейская правда".

При финансировании Швейцарии и благодаря украино-швейцарскому проекту "Развитие медицинского образования" симуляционные центры для обучения медиков открылись во Львове, Ровно, Тернополе, Житомире, Харькове и Черновцах.

Фото со страницы посольства Швейцарии

В этих центрах будущие врачи и медсестры могут отрабатывать навыки на специальных манекенах в условиях, максимально приближенных к настоящей работе с пациентами.

Фото со страницы посольства Швейцарии

"Здесь мы можем воспроизвести любой сложный сценарий, который может произойти в медицинском учреждении. Если студенты допустят ошибку, мы повторим все столько раз, сколько необходимо. Потому что здесь мы можем ошибаться, а в больницах – нет", – отметил Владимир Похмурский, руководитель Центра медицинской симуляции Львовской медицинской академии имени Андрея Крупинского.

Еще один реабилитационный симуляционный центр "Реабилитация травм войны" открыли на базе Школы реабилитационной медицины УКУ для магистрантов.

Напомним, также на этой неделе Нидерланды передали для украинских пограничников три полевых госпиталя, адаптированных к зиме, и шесть авто медицинской эвакуации.