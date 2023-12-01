Украинские пограничники получили от Нидерландов три полевых госпиталя и шесть медэваков

Нидерланды передали для украинских пограничников три полевых госпиталя и шесть автомобилей для медицинской эвакуации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Это три модульных полевых госпиталя Role 2 на девяти грузовиках и шести прицепах, а также шесть автомобилей медицинской эвакуации Toyota Land Cruiser.

Помощь передала нидерландская компания-производитель "Hospitainer" при поддержке правительства Нидерландов.

Модули госпиталей адаптированы к холодному времени года и имеют больше койкомест, чем предыдущие версии, а также новые кондиционеры. В госпиталях есть система водоснабжения, в частности душ.

"Новым и важным элементом является блок для медицинского персонала. И еще, усовершенствованный мобильный госпиталь можно использовать как стабилизационный пункт, что крайне важно в оказании медицинской помощи для сохранения золотого часа жизни пациента", – отмечает начальник поликлиники одного из госпиталей Госпогранслужбы Дмитрий Лайтан.

Кроме этой партии помощи, с июля 2023 года от правительства Нидерландов и компании Hospitainer по межправительственной программе поддержки сил обороны Украины ГПСУ получила 18 автомобилей Toyota Land Cruiser, 10 модульных полевых госпиталей Role 1, пять модульных полевых госпиталей Role 2, пять рефрижераторных автомобилей, один стоматологический модуль и почти 90 кубометров медицинских расходных материалов.

Напомним, ранее в ноябре Украина получила военно-полевой госпиталь от Эстонии и Исландии. Летом полевой госпиталь передала Испания.