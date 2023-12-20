Как выборы изменили расклады в Сербии и как это повлияет на ее внешний курс

Результаты парламентских выборов в Сербии, которые состоялись 17 декабря, оказались очень удачными для президента Александара Вучича.

Впрочем, как и ожидалось, главная борьба пойдет за контроль над столицей. Чтобы предотвратить это, Вучич прибегнул к массовому завозу избирателей из-за рубежа, что и стало толчком для протестов.

О политическом кризисе, который возник после выборов в Сербии, советуем посмотреть в новом видео "Европейской правды", а еще более подробно – в статье редактора Юрия Панченко Коалиция с Орбаном и рептилоиды в запасе: как выборы в Сербии усилили президента Вучича.

По результатам выборов 17 декабря президент Сербии Александар Вучич усилил свои властные позиции.

Во-первых, созданная им Сербская прогрессивная партия (президент лишь недавно отказался от номинального руководства ею) улучшила свой результат и теперь не нуждается в коалиционных партнерах.

Во-вторых, коалицию также должен усилить Союз венгров Воеводины, партия, которая ориентируется на большого друга Вучича Виктора Орбана и агитировать за которую в Сербию приезжал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Третья победа Вучича – раскол среди пророссийской оппозиции.

Зато его слабым местом а этих выборах была столица.

Именно в Белграде рейтинги прозападной оппозиции – движения "Сербия без насилия" – считались по меньшей мере подобными, а часто и выше, чем у созданной президентом Вучичем Сербской прогрессивной партии.

Потеря контроля над столицей стала бы очень мощным ударом по Вучичу.

Поэтому большинство фальсификаций были направлены именно на противодействие победе оппозиции. Для этого активно были задействованы избиратели-сербы из соседних стран. В первую очередь, из Республики Сербской – части Боснии и Герцеговины.

По подсчетам оппозиции, в столицу завезли до 40 тысяч избирателей из Республики Сербской.

Итак, первое место в столице также взяли партия сербского президента.

Она без проблем сможет сформировать в Белграде большинство вместе с социалистами и какой-то из пророссийских оппозиционных партий.

Именно поэтому в прозападной оппозиции решили бороться именно за результаты в столице.

18 декабря оппозиция провела масштабный митинг под Центризбиркомом, а лидеры "Сербии без насилия" Мариника Тепич и Мирослав Алексич объявили о голодовке.

В ночь на 19 декабря не обошлось без попыток штурма Центризбиркома и даже (по данным сербских властей) избиения его председателя.

Сербская оппозиция обещает продолжить протесты до выполнения властями ее требований. Сейчас Вучич предлагает лишь пересчет на отдельных участках в Белграде (что явно соответствует его интересам затягивать выборы как можно дольше).

Вопрос заключается в том, удастся ли оппозиции мобилизовать своих сторонников на долгосрочный протест.

Тем более, что у сербов нет опыта протестов зимой.

Несмотря на то, что наблюдатели зафиксировали немало нарушений на этих выборах, среди которых предвзятость СМИ, ненадлежащее влияние президента и нарушения во время голосования, в частности подкуп избирателей, – непризнание этих выборов даже не обсуждается.

В определенной степени можно говорить о том, что Запад пока не заинтересован в смене власти в Сербии. Даже несмотря на явное недовольство внешним курсом Белграда.

Сама стратегия Вучича на этих выборах показывает, что он не исключает шагов навстречу Западу: одобрение санкций против РФ и компромисса с Косово.

Впрочем, говорить о проигрыше сербской оппозиции еще рано.

Вариант новых выборов в Белграде остается вероятным.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Коалиция с Орбаном и рептилоиды в запасе: как выборы в Сербии усилили президента Вучича.