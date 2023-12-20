Украина и Британия провели второй раунд консультаций о "гарантиях безопасности"

Украина и Великобритания в среду провели второй раунд консультаций по заключению двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности Киеву.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ, пишет "Европейская правда".

По словам главы украинской делегации Игоря Жовквы, второй раунд консультаций показал "прогресс, которого удалось достичь" с начала двусторонних переговоров по безопасности.

"Великобритания играет важную роль в усилении оборонных возможностей Украины, ее экономической и финансовой устойчивости, а также постепенном приближении нашего государства к членству в НАТО, что будет для нас надежной гарантией", – отметил Жовква.

Согласно сообщению, стороны согласовали план работы на ближайшую перспективу с целью ускорения заключения соответствующего соглашения.

Накануне издание The Telegraph сообщило, что Великобритания и Украина в ближайшие недели подпишут 10-летний пакт о безопасности, в рамках которого Лондон использует свой военно-морской опыт, чтобы помочь Киеву контролировать Черное море.

Лондон пообещает поддерживать Киев в борьбе с Россией, предоставляя военную поддержку, сосредоточенную на военно-морских средствах, а также финансовую помощь и обмен разведданными.

Новое соглашение будет основываться на недавнем объявлении о том, что Великобритания вместе с Норвегией возглавит "Коалицию морских сил, которая передаст Украине два тральщика Королевского флота Великобритании.

Переговоры проходят в соответствии с подписанным на полях саммита НАТО в Вильнюсе рамочным документом о "гарантиях безопасности" для Украины.