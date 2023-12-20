Нидерланды усилят военное присутствие в Северном море из-за подозрительных действий РФ

Министерство обороны Нидерландов решило закупить дополнительные камеры наблюдения и радары, а также два военных корабля для усиления присутствия в Северном море на фоне роста активности российских судов.

Об этом во вторник сообщил государственный секретарь Минобороны Нидерландов Кристоф ван дер Маат в ответ на депутатский запрос, пишет "Европейская правда".

В ведомстве напомнили, что за последние шесть месяцев перешли от спорадического к постоянному мониторингу Северного моря из-за повышенного уровня угрозы после полномасштабного вторжения России в Украину.

Мониторинг также предусматривает сотрудничество с другими странами, чтобы суда, которые могут представлять потенциальную угрозу нидерландским водам, можно было обнаружить заранее.

Министерство обороны Нидерландов планирует с 2027 года предоставить вооруженным силам доступ к спутниковым изображениям, а пока будет закупать и устанавливать на буровых платформах и ветровых турбинах в Северном море радарные системы и оборудование, способное распознавать сигналы кораблей.

Для защиты Северного моря ведомство также покупает два новых корабля, рассчитанных на небольшой экипаж и оснащенных датчиками и подводным оборудованием для расследования подозрительных ситуаций.

Нидерландские спецслужбы ранее предупреждали, что российские корабли наносили на карты места расположения интернет-кабелей, газопроводов и ветровых электростанций у берегов Нидерландов.

Этой весной СМИ стран Северной Европы раскрыли секретные операции РФ в водах вокруг своих государств.