Польские перевозчики снова начали блокировать КПП "Дорогуск - Ягодин" на границе с Украиной

Польские перевозчики в понедельник, 18 декабря, после 15:00 по Киеву возобновили блокаду пункта пропуска "Дорогуск – Ягодин" на границе с Украиной, требуя ограничить допуск украинских водителей на их рынок перевозок.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, сообщает "Европейская правда".

В ГПСУ указывают, что организаторы блокады планируют пропускать лишь по одному тяжеловозу в час, причем речь идет о грузах оборонного и гуманитарного характера и тех, которые перевозят животных, скоропортящиеся продукты и тому подобное.

"По имеющейся информации, протестующие не планируют препятствовать движению автобусов", – добавили украинские пограничники.

Там напомнили, что после разблокирования КПП 11 декабря количество грузовиков, которые его пересекли, возросло: только за минувшие сутки оформили 1100 грузовых транспортных средств, а по состоянию на утро понедельника в очереди были 2300.

Напомним, 15 декабря Люблинский окружной суд разрешил польским перевозчикам возобновить протест на пункте пропуска "Дорогуск" с 18 декабря, который до того заблокировал председатель гмины.

Блокада польских перевозчиков продолжается с 6 ноября, ключевое ее требование – вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков.

Между тем в Медыке с 23 ноября протестуют фермеры из организации "Обманутое село". Они требуют, среди прочего, дотаций на кукурузу.