ЕС определился, когда соберется для обсуждения 50 млрд евро для Украины

Европейский Союз 1 февраля 2024 года проведет специальный саммит, на котором планирует обсудить вопрос выделения Украине 50 миллиардов евро дополнительной помощи на четырехлетний срок.

Об этом на пресс-конференции в понедельник в Брюсселе заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, сообщает "Европейская правда".

Председатель Евросовета сказал, что на саммите 1 февраля лидеры ЕС обсудят вопрос среднесрочного пересмотра бюджета Евросоюза, в том числе и выделение многолетней помощи Украине.

European Council President @CharlesMichel has announced that a special #EUCO summit will take place on 1 February 2024. https://t.co/cDg1pu1v1S December 18, 2023

На прошлой неделе Мишель по завершении переговоров лидеров ЕС, которые продолжались до глубокой ночи, заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан не позволил принять бюджетное решение ЕС, которое включало бы среднесрочную программу помощи Украине на 50 млрд евро.

В связи с этим лидеры договорились о внеочередном саммите, посвященном этому вопросу. Сначала сообщалось, что он состоится в январе.

Лидеры ЕС ранее выразили уверенность, что им все же удастся согласовать программу финансовой поддержки для Украины объемом 50 миллиардов евро включая голос Венгрии.

А Министерство иностранных дел Украины заявило о достижении на саммите ЕС принципиального решения о создании Украинского фонда размером 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы.

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