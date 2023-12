ЕС определился, когда соберется для обсуждения 50 млрд евро для Украины

Европейский Союз 1 февраля 2024 года проведет специальный саммит, на котором планирует обсудить вопрос выделения Украине 50 миллиардов евро дополнительной помощи на четырехлетний срок.

Об этом на пресс-конференции в понедельник в Брюсселе заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, сообщает "Европейская правда".

Председатель Евросовета сказал, что на саммите 1 февраля лидеры ЕС обсудят вопрос среднесрочного пересмотра бюджета Евросоюза, в том числе и выделение многолетней помощи Украине.

European Council President @CharlesMichel has announced that a special #EUCO summit will take place on 1 February 2024. https://t.co/cDg1pu1v1S