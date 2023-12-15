В Еврокомиссии утверждают, что деньги для помощи Украине есть, хотят найти "рабочее решение"

Еврокомиссия будет разрабатывать новый вариант предложения для финансирования помощи Украине и других новых расходов, но уже есть обязательства столиц профинансировать программу.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после завершения саммита ЕС, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Президент утверждает, что во время первого дня саммита ЕС все государства-члены, кроме Венгрии, согласились на предоставление финансирования для пакета, подготовленного Еврокомиссией. "26 государств согласовали эти приоритеты и сообщили, что предоставят средства для их поддержки (финансирования. – ЕП)", – заявила она.

Президент не стала уточнять, какая договоренность может быть достигнута по схеме финансирования этих расходов. В ЕС рассчитывают, что на внеочередном саммите ЕС в январе будет возможность убедить Венгрию присоединиться к решению, тогда можно будет согласовать финансирование от имени всего ЕС.

Впрочем, Еврокомиссия нацелена обеспечить финансирование даже в случае, если венгерское вето сохранится. "К сожалению, мы не смогли достичь единодушия. Мы работаем над тем, чтобы было согласие 27 государств-членов, но надо иметь рабочее решение в случае, если единодушие не является возможным", – пояснила Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщалось, в ночь на пятницу Орбан заблокировал совместное решение ЕС о пакете бюджетных решений, частью которого является 4-летняя помощь на сумму 50 млрд евро. Впрочем, лидеры ЕС верят в совместное решение о 50 млрд евро в начале 2024 года.

Подробно об этом решении и дискуссиях, которые к нему привели, читайте в статье "Поражение Орбана или победа Украины? Детали и последствия решения исторического саммита ЕС".