СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ

Начало поставок с нового проекта РФ по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Арктик СПГ 2" отложили после того, как компания объявила о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам в связи с санкциями США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники.

По их словам, российское ПАО "Новатэк", управляющее проектом "Арктик СПГ 2", направило сообщение о форс-мажорных обстоятельствах некоторым покупателям, поскольку санкции, которые США наложили на проект в ноябре, пока делают невозможным поставки газа.

Форс-мажорные обстоятельства – это юридическое положение, которое позволяет компаниям приостанавливать поставки из-за факторов, находящихся вне их контроля.

Как говорится в материале, хотя перспективы "Арктик СПГ 2" уже были омрачены из-за санкций США, этот шаг создает значительные проблемы для проекта и может ограничить дополнительное предложение СПГ на мировом рынке этой зимой.

Это событие увеличивает риски поставок газа на других рынках, поскольку в последние дни суда изменили маршруты из Красного моря из-за нападений на суда в этом регионе. Европейские цены на газ выросли на 8,3%, прежде чем установились на 2% выше на уровне 34,20 евро за мегаватт-час.

Как утверждают аналитики, форс-мажор не обязательно означает, что СПГ не будет экспортироваться с "Арктик СПГ 2", а лишь то, что внешние факторы, вероятно, помешают "Новатэк" выполнить все свои контрактные обязательства.

Проект "Арктик СПГ 2" имеет решающее значение для амбиций РФ увеличить производство СПГ более чем втрое до конца десятилетия.

Ранее сообщалось, что Франция не считает, что санкции США против крупного российского проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ), акционером которого является французская нефтяная компания TotalEnergies, представляют большой риск для поставок газа в Европу.

Перед этим государственный департамент США объявил о санкциях против десятков физических и юридических лиц России, направленных, среди прочего, на ее энергетические проекты, в частности – на ООО "Арктик СПГ 2", оператора проекта российского подсанкционного "Новатэка" по масштабному производству и поставке сжиженного газа в Сибири.

В то же время Европейский парламент в четверг принял резолюцию, в которой требует усиления контроля на уровне ЕС за соблюдением санкций против России, а также больших усилий для ограничения возможностей Москвы обходить санкционные меры.