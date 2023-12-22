ЗМІ: Санкції США зупинили постачання газу з СПГ-проєкту РФ

Початок постачання з нового проєкту РФ з виробництва скрапленого природного газу (СПГ) "Арктик СПГ 2" відклали після того, як компанія оголосила про форс-мажорні обставини щодо поставок у зв'язку з санкціями США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на поінформовані анонімні джерела.

За їхніми словами, російське ПАТ "Новатек", що керує проєктом "Арктик СПГ 2", надіслало повідомлення про форс-мажорні обставини деяким покупцям, оскільки санкції, які США наклали на проєкт у листопаді, наразі унеможливлюють постачання газу.

Форс-мажорні обставини – це юридичне положення, яке дозволяє компаніям призупиняти постачання через фактори, що знаходяться поза їхнім контролем.

Як йдеться у матеріалі, хоча перспективи "Арктик СПГ 2" вже були затьмарені через санкції США, цей крок створює значні проблеми для проєкту та може обмежити додаткову пропозицію СПГ на світовому ринку цієї зими.

Ця подія збільшує ризики постачання газу на інших ринках, оскільки в останні дні судна змінили маршрути з Червоного моря через напади на судна в цьому регіоні. Європейські ціни на газ зросли на 8,3%, перш ніж встановилися на 2% вище на рівні 34,20 євро за мегават-годину.

Як стверджують аналітики, форс-мажор не обов'язково означає, що СПГ не експортуватиметься з "Арктик СПГ 2", а лише те, що зовнішні фактори, ймовірно, завадять "Новатек" виконати всі свої контрактні зобов'язання.

Проєкт "Арктик СПГ 2" має вирішальне значення для амбіцій РФ збільшити виробництво СПГ більш ніж втричі до кінця десятиліття.

Раніше повідомляли, що Франція не вважає, що санкції США проти великого російського проєкту з виробництва скрапленого природного газу (СПГ), акціонером якого є французька нафтова компанія TotalEnergies, становлять великий ризик для поставок газу до Європи.

Перед цим державний департамент США оголосив про санкції проти десятків фізичних і юридичних осіб Росії, спрямованих, серед іншого, на її енергетичні проєкти, зокрема – на ТОВ "Арктик СПГ 2", оператора проєкту російського підсанкційного "Новатеку" з масштабного виробництва й постачання скрапленого газу в Сибіру.

Водночас Європейський парламент у четвер ухвалив резолюцію, в якій вимагає посилення контролю на рівні ЄС за дотриманням санкцій проти Росії, а також більших зусиль для обмеження можливостей Москви обходити санкційні заходи.