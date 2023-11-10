Франция не видит рисков для газа в Европе от санкций против СПГ-проекта РФ
Франция не считает, что санкции США против крупного российского проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ), акционером которого является французская нефтяная компания TotalEnergies, представляют большой риск для поставок газа в Европу.
Об этом, как пишет "Европейская правда", в интервью агентству Reuters заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.
Чиновник отметил, что Париж находится в контакте с Вашингтоном о влиянии новых санкций, объявленных на прошлой неделе.
"На сегодня выглядит так, что эти санкции не представляют никакого серьезного риска для европейских поставок газа", – сказал Ле Мэр.
Отвечая на вопрос, должна ли французская нефтяная компания оставаться в проекте, министр заявил, что об этом еще рано говорить.
"Мы следим за ситуацией и оцениваем последствия решения США", – указал Ле Мэр.
TotalEnergies, которая имеет прямую 10%-ную долю в ООО "Арктик СПГ 2" и общую долю в 21,5% в российской подсанкционной газовой компании "Новатэк", также заявила на прошлой неделе, что оценивает влияние решения США на свои инвестиции в проект.
Ранее государственный департамент США объявил о санкциях против десятков физических и юридических лиц России, направленных, среди прочего, на ее энергетические проекты, в частности – на компанию ООО "Арктик СПГ 2", оператора проекта российского подсанкционного "Новатэка" по масштабному производству и поставке сжиженного газа в Сибири.
В то же время Европейский парламент в четверг принял резолюцию, в которой требует усиления контроля на уровне ЕС за соблюдением санкций против России, а также больших усилий для ограничения возможностей Москвы обходить санкционные меры.
Обнародованное перед этим исследование антикоррупционной группы Global Witness показало, что страны ЕС купили 22 миллиона кубометров российского СПГ в период с января по июль 2023 года – по сравнению с 15 миллионами кубометров за аналогичный период 2021 года, то есть рост составил 40%.