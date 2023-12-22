Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия

Делегация Комитета Сената Франции по вопросам иностранных дел, обороны и вооруженных сил после визита в Украину и Польшу на этой неделе призвала увеличить объем военной помощи Киеву, чтобы помочь ему противостоять агрессии России.

Об этом говорится в сообщении французского парламента, которое цитирует "Европейская правда".

Делегация из четырех сенаторов во главе с Седриком Перреном в течение 18-22 декабря посетила Польшу и Украину.

В Киеве они, среди прочего, провели встречи с председателем украинского парламента Русланом Стефанчуком и депутатами, министром обороны Рустемом Умеровым, заместителем председателя Офиса президента Игорем Жовквой и главой Главного управления разведки Кириллом Будановым.

В Польше делегация провела переговоры с профильными комитетами польского парламента и советником по вопросам безопасности президента Анджея Дуды.

"Вся информация, собранная во время этой миссии, подтверждает, что существует насущная необходимость в увеличении поставок в Украину боеприпасов и оборудования, которые являются решающими в этом конфликте (беспилотники, артиллерия, средства радиоэлектронной борьбы)", – говорится в сообщении.

Глава делегации Седрик Перрен подчеркнул, что Франция должна активнее действовать в вопросе военной поддержки Украины, "особенно в вопросах поставок боеприпасов и промышленного сотрудничества между нашими странами".

Ожидается, что 17 января парламент рассмотрит отчет комитета Сената о визите делегации.

Накануне, напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал оказывать дальнейшую поддержку Украине для того, чтобы она могла вести мирные переговоры с РФ "при наилучших возможных условиях".