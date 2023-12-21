Макрон визнав сумніви європейських країн щодо допомоги Україні та пообіцяв підтримку

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв надавати подальшу підтримку Україні для того, аби вона могла вести мирні переговори з РФ "за найкращих можливих умов".

Про це Макрон говорив в етері телеканалу France 5, його цитує France Info, повідомляє "Європейська правда".

За словами Макрона, "ми відчуваємо, що деякі європейські країни починають сумніватися" щодо допомоги, яка надається Києву. Він також згадав про можливе повернення Дональда Трампа до Білого дому.

На думку французького президента, "в найближчі місяці нам доведеться зробити вибір" у цьому конфлікті.

"Ми повинні забезпечити, щоб Росія не перемогла, що означає продовження підтримки і посилення захисту Києва і його ключових точок", – сказав Макрон.

За його словами, мета полягає в тому, щоб Україна "була в змозі вести мирні переговори за найкращих можливих умов". "Ми не залишимо Україну", – запевнив президент Франції.

Президент Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції висловив сподівання, що Європейський Союз і Сполучені Штати зрештою схвалять заплановані пакети фінансової допомоги Україні на 2024 рік, хоча залишається питання, коли саме це станеться.

Як відомо, Європейський Союз 1 лютого 2024 року проведе спеціальний саміт, на якому планує обговорити питання виділення Україні 50 мільярдів євро додаткової допомоги на чотирирічний термін.

Більше про те, чому допомогу не схвалили раніше, читайте у статті: Приборкання Орбана: чому ЄС виділить Україні 50 млрд євро попри угорське вето.