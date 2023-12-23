Глава МВД Эстонии допустил помощь Украине с мобилизацией мужчин

Эстонский министр внутренних дел Лаури Ляенеметс заявил, что при необходимости Эстония готова помочь Украине в мобилизации ее граждан.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Postimees.

Министр сообщил, что в Эстонии проживает около 7500 граждан Украины призывного возраста. При этом он отметил, что многие из них освобождены от мобилизации.

"По украинскому законодательству от мобилизации также освобождаются родители-одиночки, родители по меньшей мере трех детей, родители детей-инвалидов и люди, которые ухаживают за близким человеком. То есть, критериев, согласно которым человек не подлежит мобилизации, достаточно много", – пояснил Ляенеметс.

По словам министра, в соответствии с международным правом Украина не имеет возможности мобилизовать украинцев, проживающих в Эстонии, поскольку для этого необходимо соглашение между государствами.

Ляенеметс намерен официально сообщить украинским властям, что если они хотят призвать украинских граждан в Эстонии в армию, то Эстония готова заключить такой договор с Украиной.

"Эстония не останется в стороне. Мы с удовольствием готовы заключить такой договор и помочь Украине. Мы имеем представление о том, где в Эстонии живут эти люди. Мы готовы оказать содействие в доставке этих людей из Эстонии в Украину, если они в этом нуждаются", – добавил министр внутренних дел.

Украина не обращалась к правительству Эстонии относительно возможного содействия в выполнении планов по призыву резервистов в Вооруженные силы Украины, заявлял ранее начальник Департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги.

"Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас (Министерство внутренних дел) об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать", – сказал Янек Мяги.

Напомним, 21 декабря в нескольких немецких изданиях вышло интервью министра обороны Украины Рустема Умерова, в котором упомянуто о планах призыва украинцев за рубежом.

Впоследствии в Министерстве обороны уточнили, что министр Рустем Умеров призывает всех украинцев участвовать в Вооруженных силах, но вопрос о механизме наказания или юридического давления на мужчин за пределами Украины сейчас не стоит.