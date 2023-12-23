Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество

Польские перевозчики на КПП "Дорогуск" заявили, что будут блокировать границу с Украиной и на Рождество, и будут пропускать только по одному коммерческому грузовику каждые три часа вместо трех каждый час.

Об этом заявила агентству Reuters Эдита Озигала, один из лидеров протеста дальнобойщиков в Дорогуске, пишет "Европейская правда".

"Мы усиливаем протест, пропуская только один грузовик каждые три часа", – сказала она, добавив, что перевозка гуманитарной помощи и военной техники не блокируется.

Ее заявление прозвучало на фоне согласия польских фермеров, которые блокируют переход "Медика-Шегини", преостановить свой протест с утра 24 декабря.

На этой неделе польские дальнобойщики после короткого перерыва возобновили блокаду КПП в Дорогуске. По данным Таможенной службы Польши, в субботу ожидание на переходе составило 77 часов.

Также заблокированными польскими перевозчиками остаются пограничные переходы в Гребенном и Корчовов, где блокировщики пропускают несколько автомобилей в час.

Заместитель министра инфраструктуры Польши заявил в пятницу после встречи в Киеве, что он надеется, что протесты перевозчиков на границе с Украиной может завершиться до конца года.

В то же время представители Министерства инфраструктуры Польши и украинского Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры во время встречи в Киеве в пятницу, 22 декабря, согласовали план действий для разблокирования границы.