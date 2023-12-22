Украина и Польша согласовали действия для разблокирования границы
Представители Министерства инфраструктуры Польши и украинского Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры во время встречи в Киеве в пятницу, 22 декабря, согласовали план действий для разблокирования границы.
Об этом сообщила пресс-служба Минвосстановления, пишет "Европейская правда".
Во встрече принимали участие заместители министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач и Юрий Васьков и новоназначенный заместителем главы Мининфраструктуры Польши Павел Ганцаж.
Она стала продолжением переговоров вице-премьера по вопросам восстановления Украины Александра Кубракова и нового министра инфраструктуры Польши Дариуша Климчака в Варшаве.
"Ключевой результат встречи – согласование общих позиций для разблокирования границы. Стороны достигли понимания относительно компромиссных решений и их реализации", – говорится в сообщении.
Там отметили, что изменения в текущее соглашение о либерализации грузовых перевозок, чего требуют польские перевозчики, не обсуждаются.
"Следующий этап – переговоры на уровне Министерства инфраструктуры Польши и протестующих", – добавили в Минвосстановления, поблагодарив Варшаву за готовность к диалогу и работу над решением блокады.
Сам Ганцаж после переговоров говорил, что разблокирование границы может произойти уже к Рождеству.
Напомним, блокада польских перевозчиков продолжается с 6 ноября. В понедельник, 18 декабря, перевозчики возобновили блокаду пункта пропуска "Дорогуск – Ягодин" после того, как ее прерывали из-за запрета местных властей.
Они требуют, среди прочего, введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных.