ГПСУ подтвердила разблокирование КПП, где протестовали польские фермеры

С утра воскресенья, 24 декабря, возобновилось движение грузовиков через пункту пропуска "Медика – Шегини" на границе с Польшей, который с конца ноября блокировали польские фермеры, требуя от правительства защиты от украинских производителей.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, пишет "Европейская правда".

Согласно информации от польских пограничников, акция протеста фермеров завершилась в 9:30, после чего движение тяжеловозов через пункт пропуска "Медика – Шегини" восстановили.

"Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме", – добавили в ГПСУ.

Фермеры из "Обманутого села" начали блокировать переход в Медыке 23 ноября этого года. Они требуют, среди прочего, субсидий на кукурузу, дополнительных денег на кредиты ликвидности и сохранения сельскохозяйственного налога на текущем уровне в следующем году.

Накануне, однако, фермеры заявили, что приостановят свою акцию протеста до начала января, а в случае выполнения их требований могут ее и не возобновить.

Отдельно представители Министерства инфраструктуры Польши и украинского Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры во время встречи в Киеве в пятницу, 22 декабря, согласовали план действий для разблокирования границы.

В правительстве Польши допустили, что разблокирование границы может произойти уже к Рождеству.