Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону

Британский министр обороны Грант Шаппс предостерег, что мир скатывается в авторитарную эпоху, поэтому Запад не может себе позволить проиграть полномасштабную войну России против Украины и должен обеспечить ее всем необходимым.

Об этом Шаппс сказал в интервью The Sunday Times, сообщает "Европейская правда".

Министр предостерег, что для мира существует риск "неосознанно попасть (sleepwalk, буквально "ходить во сне") в эпоху, когда мы позволим диктаторским автократам взять верх, а это невероятно опасно".

"К сожалению, мир должен осознать, что нельзя оставаться с (оборонными бюджетами) эпохи после Холодной войны. Есть много стран, даже стран G7, которые тратят 1-2% ВВП на оборону. Мы не можем обеспечить наше процветание и образ жизни, экономя на наших базовых оборонных (потребностях)", – подчеркнул он.

Шаппс назвал недостаточными нынешние расходы на оборону, в том числе и в Британии, которая хочет доступно увеличить их до 2,5% ВВП. Сам глава Минобороны во время соревнования за пост лидера Консервативной партии говорил о необходимости тратить 3% ВВП, но считает, что и этого может быть мало.

"И я думаю, что остальному Западу придется сделать то же самое... Это реальность гораздо более опасного мира, в котором мы живем. Мы должны четко осознавать это. Оказание поддержки Украине – это не благотворительность", – добавил Шаппс.

Министр обороны Британии подчеркнул, что в случае, если Запад позволит Путину выиграть войну против Украины, он пострадает от последствий таких действий.

"И последствия будут невероятно тяжелыми для Европы, для Британии, для мира. Причина, почему я так говорю, заключается в том, что мы знаем, что происходит, когда диктаторы маршируют по Европе", – напомнил Шаппс.

"Мы знаем, что происходит, когда другие смотрят на слабость, или на то, что они воспринимают как слабость, и это может иметь последствия в Индо-Тихоокеанском регионе или в других местах. Поэтому мы буквально не можем позволить себе не выиграть эту войну", – подытожил он.

На Западе в последние недели все активнее говорят о необходимости увеличения военных расходов для удовлетворения потребностей Украины на поле боя и поддержания собственной обороноспособности, учитывая ряд кризисов.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявил, что оборонная промышленность Европы должна активно наращивать производство ввиду того, что в будущем уже не сможет полагаться на США для обеспечения безопасности.