Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что оборонная промышленность Европы должна активно наращивать производство ввиду того, что в будущем уже не сможет полагаться на США для обеспечения безопасности.

Об этом он сказал в интервью Welt am Sonntag, сообщает "Европейская правда".

Писториус указал, что Европа осознает риски прекращения поставок военной помощи Украине со стороны США.

"Мы понимаем, что рано или поздно нам, вероятно, придется компенсировать одну или две вещи, которые могут больше не поступать из Вашингтона. Теоретически могут быть сферы, которые мы не сможем компенсировать сразу", – добавил он.

При этом глава немецкого Минобороны считает, что уменьшение вовлеченности США в Европе уменьшится независимо от того, кто будет президентом, а причиной будет их большая вовлеченность в Тихоокеанский регион.

"Это означает, что мы, европейцы, должны усилить свои обязательства, чтобы гарантировать безопасность на нашем континенте. Например, оборонной промышленности нужно время для наращивания своих мощностей. Сейчас у нас есть примерно пять-восемь лет, чтобы наверстать упущенное – как в вооруженных силах, так и в промышленности и обществе", – пояснил Писториус.

Он напомнил, что Россия "значительно увеличивает объемы оборонного производства", а угрозы Владимира Путина в адрес стран Балтии, Грузии и Молдовы "следует воспринимать очень серьезно".

"Это не просто бряцание саблями. Мы можем предстать перед опасностями в конце этого десятилетия. Но к тому времени мы будем к ним готовы", – подытожил чиновник.

Напомним, бывший посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко утверждает, что Великобритания является одной из стран, которые в условиях "катастрофического развития войны" в Украине могут направить туда свои вооруженные силы.