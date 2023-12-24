Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла

Великобритания готовится отправить военный патрульный корабль HMS Trent в Гайану – свою бывшую британскую колонию – в знак дипломатической и военной поддержки на фоне претензий Венесуэлы на богатый нефтью регион Эссекибо.

Об этом BBC сообщили в британском Министерстве обороны, пишет "Европейская правда".

HMS Trent, который в последнее время дислоцировался в Карибском море, в основном используется для борьбы с пиратством и контрабандой, защиты рыболовства, борьбы с терроризмом, оказания гуманитарной помощи и поисково-спасательных операций.

"HMS Trent посетит регионального союзника и партнера по Содружеству Гайану до конца месяца в рамках ряда мероприятий в регионе во время выполнения задачи по патрулированию Атлантического региона", – сообщили в Минобороны Британии.

Экипаж HMS Trent насчитывает 65 человек, а сам корабль вооружен 30-мм пушкой и может разворачивать вертолеты Merlin и дроны.

В начале декабря он вышел из порта дислокации в Гибралтаре и сейчас находится в Бриджтауне, что в Барбадосе. Во время пребывания возле Джорджтауна, столицы Гайаны, HMS Trent будет проводить визиты, совместные мероприятия и учения с флотом этой страны и другими союзниками.

Этот шаг является частью усилий Великобритании, направленных на демонстрацию международной дипломатической поддержки Гайаны после того, как Венесуэла возобновила претензии на спорную часть гаянской территории – богатый нефтью и минералами регион Эссекибо.

Это вызвало опасения, что Венесуэла может вторгнуться и спровоцировать межгосударственную войну в Южной Америке.

Венесуэльский президент Николас Мадуро 3 декабря организовал референдум, где большинство якобы поддержало вхождение Эссекибо в состав Венесуэлы.