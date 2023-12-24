Британія скерує патрульний корабель до Гаяни, на територію якої зазіхає Венесуела

Велика Британія готується відправити військовий патрульний корабель HMS Trent до Гаяни – своєї колишньої британської колонії – на знак дипломатичної та військової підтримки на тлі претензій Венесуели на багатий нафтою регіон Ессекібо.

Про це BBC повідомили в британському Міністерстві оборони, пише "Європейська правда".

HMS Trent, який останнім часом дислокувався в Карибському морі, в основному використовується для боротьби з піратством і контрабандою, захисту рибальства, боротьби з тероризмом, надання гуманітарної допомоги і пошуково-рятувальних операцій.

"HMS Trent відвідає регіонального союзника і партнера по Співдружності Гайану до кінця місяця в межах низки заходів у регіоні під час виконання завдання з патрулювання Атлантичного регіону", – повідомили в Міноборони Британії.

Екіпаж HMS Trent налічує 65 людей, а сам корабель озброєний 30-мм гарматою і може розгортати вертольоти Merlin та дрони.

На початку грудня він вийшов із порту дислокації в Гібралтарі й зараз перебуває в Бріджтауні, що в Барбадосі. Під час перебування біля Джорджтауна, столиці Гаяни, HMS Trent буде проводити візити, спільні заходи і навчання з флотом цієї країни та іншими союзниками.

Цей крок є частиною зусиль Великої Британії, спрямованих на демонстрацію міжнародної дипломатичної підтримки Гаяни після того, як Венесуела відновила претензії на спірну частину гаянської території – багатий на нафту й мінерали регіон Ессекібо.

Це викликало побоювання, що Венесуела може вторгнутися й спровокувати міждержавну війну в Південній Америці.

Венесуельський президент Ніколас Мадуро 3 грудня організував референдум, де більшість нібито підтримала входження Ессекібо до складу Венесуели.