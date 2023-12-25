Глава Белграда назвал протесты оппозиции "майданизацией"

Исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич назвал протесты оппозиции в сербской столице "майданизацией" и заявил о "непоправимом" ущербе зданию мэрии.

Свое заявление он опубликовал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

"Я сказал, что если мы позволим себе бороться за политические цели с помощью насилия и свержения государства, то очень скоро у нас не будет государства. Теперь вы видите, насколько правильным был термин "майданизация". Нормальный человек не может это просто "переварить", а тем более прокомментировать, но я еще раз обращаюсь ко всем, кто не думает так же, что если вы пытаетесь прийти к власти путем анархии, значит, вы разрушите государство, которое завтра не сможет защитить даже людей, за которых, по вашему мнению, вы должны бороться", – написал Шапич.

Глава города поблагодарил полицию, которая, по его словам, "отреагировала максимально толерантно".

"Надеюсь, это последний подобный эпизод, потому что если нет, то нас всех будут шантажировать, и неважно, кто у власти. Избирательная воля проявляется на выборах, а в институты входят законными средствами, а не таким образом", – отметил Шапич.

Ранее премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что российские спецслужбы предоставили сербским властям информацию о возможных инцидентах на протестах в Белграде.

Накануне вечером в Белграде состоялась акция протеста против результатов парламентских выборов в стране, участники которой пытались прорваться в здание мэрии.

Тысячи людей собрались перед мэрией Белграда по приглашению оппозиционной коалиции "Сербия против насилия". Это уже седьмая акция протеста против результатов парламентских выборов в Сербии, которые, по словам оппозиции, состоялись с многочисленными нарушениями.

Представители оппозиции хотели выступить с балкона мэрии, но полиция им не дала этого сделать, применив слезоточивый газ.

Напомним, по итогам досрочных выборов в Сербии, победу одержала политсила президента Александара Вучича.

Оппозиционный альянс "Сербия против насилия" (SPN) заявил о серьезных нарушениях избирательного законодательства на выборах в городской совет Белграда. С тех пор сотни сторонников SPN митинговали возле Государственной избирательной комиссии в Белграде.

Больше о ситуации смотрите в видео "Европейской правды" или читайте в статье: Коалиция с Орбаном и рептилоиды в запасе: как выборы в Сербии усилили президента Вучича.