Президент Литвы попросил главу МИД успокоиться после слов о неизбежной атаке РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал главу МИД Габриэлюса Ландсбергиса "присесть и успокоиться" после того, как тот в интервью заявил, что нападение России на страны Балтии и других членов НАТО – лишь вопрос времени.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"За последние недели или дни не произошло ничего такого, чего бы мы не знали раньше. Однако [...] вдруг все начало преувеличиваться", – сказал Науседа журналистам в четверг.

"Я бы предложил министру иностранных дел просто сесть и успокоиться", – добавил он.

Недавно Ландсбергис заявил, что Литва должна готовиться к тому, что Россия может продолжить войну против стран НАТО, если не потерпит полного поражения в Украине.

Таким образом, министр иностранных дел отметил необходимость для Литвы больше сосредоточиться на обороне, а для ЕС и США – не давить на Украину, чтобы она заключила мирное соглашение с Россией.

Ландсбергис также выступил за введение в Литве всеобщего призыва.