Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии

Кабинет Министров Украины утвердил проект плана Ukraine Facility для предоставления Европейской комиссии.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс Украина.

"Сегодня утверждаем проект плана Ukraine Facility для предоставления Европейской комиссии. Совместно с бизнесом, общественным сектором, депутатским корпусом, регионами провели огромную работу по его созданию. Сейчас есть текущие наработки, к которым Еврокомиссия еще предоставит свои комментарии и предложения", – сказал Шмыгаль на заседании правительства в пятницу.

По его словам, финальные условия программы будут после утверждения регламента Ukraine Facility Европейским советом, заседание которого запланировано на 1 февраля 2024 года.

"Согласование Еврокомиссией финальной версии плана откроет для Украины доступ к финансовому ресурсу в 50 млрд евро на 4 года, из которых 39 млрд евро будет направлено на обеспечение макрофинансовой стабильности", – рассказал премьер.

Напомним, после декабрьского саммита ЕС многие лидеры выразили уверенность, что Евросоюз непременно примет решение о финансовой поддержке Украины в начале года.

В связи с этим лидеры договорились о внеочередном саммите, посвященном этому вопросу, который состоится 1 февраля.

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