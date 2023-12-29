Кабмін затвердив проєкт плану Ukraine Facility на 50 млрд євро для надання Єврокомісії

Кабінет Міністрів України затвердив проєкт плану Ukraine Facility для надання Європейській комісії.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс Україна.

"Сьогодні затверджуємо проєкт плану Ukraine Facility для надання Європейській комісії. Спільно з бізнесом, громадським сектором, депутатським корпусом, регіонами провели величезну роботу з його створення. Наразі є поточні напрацювання, до яких Єврокомісія ще надасть свої коментарі та пропозиції", – сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, фінальні умови програми будуть після затвердження регламенту Ukraine Facility Європейською радою, засідання якої заплановано на 1 лютого 2024 року.

"Погодження Єврокомісією фінальної версії плану відкриє для України доступ до фінансового ресурсу в 50 млрд євро на 4 роки, з яких 39 млрд євро буде спрямовано на забезпечення макрофінансової стабільності", – розповів прем'єр.

Нагадаємо, після грудневого саміту ЄС багато лідерів висловили впевненість, що Євросоюз неодмінно ухвалить рішення про фінансову підтримку України на початку року.

У зв’язку з цим лідери домовилися про позачерговий саміт, присвячений цьому питанню, який відбудеться 1 лютого.

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