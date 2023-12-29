Польша подтвердила, что ее воздушное пространство нарушила российская ракета

Генеральный штаб Войска Польского заявил, что воздушное пространство Польши в пятницу, 29 декабря, нарушила российская ракета.

Об этом на брифинге после заседания Бюро национальной безопасности Польши заявил начальник Генштаба Войска Польского генерал Веслав Кукула, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

"Все указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши. Мы имеем подтверждение этого на национальном и союзническом радарах", – сказал Кукула.

Polsat News со ссылкой на источники ранее сообщил, что, скорее всего, в польское воздушное пространство влетела российская крылатая ракета Х-22 или Х-101, которая затем снова залетела в Украину и была сбита противовоздушной обороной.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда созвал на 13:00 заседание Бюро национальной безопасности после того как стало известно, что на польскую территорию из Украины залетел неизвестный объект.

Летающий объект, двигавшийся с огромной скоростью, наблюдали жители гмины Долгобичув в Люблинском воеводстве. Речь идет об окрестностях Пшеводува – именно в этом селе год назад взорвалась ракета, прилетевшая из-за границы.

Это произошло на фоне массированного ракетного удара РФ по Украине. В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. Есть погибшие и раненые.

Глава Минобороны Польши заявил, что находится в постоянном контакте с президентом, премьер-министром, начальником Генерального штаба и оперативным командующим Вооруженных сил.