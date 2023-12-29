Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в пятницу, 29 декабря, провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем, находясь в бомбоубежище МИД во время тревоги.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter (X), передает "Европейская правда".

Во время разговора стороны "договорились активизировать наши совместные усилия по предоставлению Украине дополнительных систем противовоздушной обороны", сообщил глава МИД.

Также министр отметил, что ключевые оборонные приоритеты Киева на 2024 год – "ускорение поставок артиллерийских боеприпасов и устранение всех барьеров для наращивания европейской оборонной промышленности".

"Жозеп проинформировал меня, что ЕС принимает меры для ускорения поставок обещанного количества артиллерийских боеприпасов и содействия быстрому развитию оборонной промышленности ЕС", – добавил Кулеба.

Кроме того, стороны обсудили предстоящий саммит ЕС 1 февраля, на котором, как ожидается, будет одобрено выделение 50 миллиардов евро для Украины на четыре года.

"В связи с этим я проинформировал высокого представителя, что украинское правительство сегодня одобрило план реформ, необходимый для запуска Ukraine Plan", – добавил глава МИД Украины.

В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. По последним данным, погибли по меньшей мере 26 человек, более 120 получили ранения.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель ранее также осудил последнюю ракетную атаку РФ на Украину.