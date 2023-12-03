Глава Пентагона: США не допустят победы Путина в войне против Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не позволят российскому президенту Владимиру Путину победить в развязанной им войне против Украины, а ХАМАС – в конфликте против Израиля.

Об этом он сказал во время выступления на Форуме национальной обороны имени Рейгана, сообщает "Европейская правда".

Остин заверил, что США могут одновременно отправлять ресурсы на "несколько театров военных действий".

Глава американского оборонного ведомства отметил, что и в Израиле, и в Украине "демократии борются с безжалостными врагами, которые стремятся их уничтожить".

"И мы не позволим ХАМАС или Путину победить. И мы не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас", – подчеркнул он.

Остин добавил, что развязанная РФ война против Украины стала "вызовом" для НАТО и "прямой атакой против основанного на правилах международного порядка".

А результат этой борьбы на десятилетия вперед определит глобальную безопасность", сказал он, подчеркнув, что США "не могут позволить себе остаться в стороне".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что среди членов НАТО сохраняется решимость дальше поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.