Блинкен: У стран НАТО нет сомнений, надо ли дальше поддерживать Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что среди членов НАТО сохраняется решимость дальше поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Блинкен отметил, что союзники на встрече в среду обсуждали долгосрочную поддержку Украины.

"Должен сказать вам: когда я слушал всех наших коллег за столом, все высказывались за мощную и длительную поддержку Украины. Некоторые задавали вопрос, должны ли США и другие союзники НАТО и дальше поддерживать Украину... Ответ сегодня в НАТО очень четкий и непоколебимый: мы должны и будем поддерживать Украину. Обеспечить, чтобы агрессивная война РФ стала ее стратегическим поражением, сейчас столь же важно, как в тот момент, когда Кремль начал эту войну", – отметил госсекретарь.

Блинкен напомнил, что для воздушных ударов по Украине Россия использует беспилотники, сконструированные Ираном, а Северная Корея также начала оказывать России военную поддержку.

"Ставки для всех нас понятны... Мы должны послать четкий сигнал, что ни одна страна мира не может менять границы силой. Это в интересах каждого из союзников и в интересах многих стран, которые не являются членами Альянса", – подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь добавил, что союзники сейчас не только оказывают Украине помощь для того, чтобы она могла продолжать обороняться, но и на перспективу развивать свои военные возможности, чтобы быть способной сдерживать возможную новую агрессию и защищаться от нее.

"Дополнительный бюджетный запрос, который подал президент, является свидетельством нашего собственного обязательства для этой цели, и мы ожидаем, что Конгресс утвердит его в ближайшие недели", – отметил Блинкен.

В ответах на вопросы госсекретарь повторил, что в обсуждениях услышал от союзников готовность дальше обеспечивать, чтобы Украина имела все необходимое, чтобы обороняться, возвращать оккупированные территории и также становиться сильнее с военной, экономической точки зрения и как демократическое государство.

"Я не слышал об усталости или каких-то шагах назад, наоборот – решимость продолжать... Думаю, все союзники признают: здесь вопрос не только в том, что правильно, но и в том, что это в наших собственных интересах. В том числе для Соединенных Штатов", – добавил Энтони Блинкен, отметив, что безнаказанность и успех России непременно поощрит новых агрессоров, и это может произойти в любой части мира.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности накануне заявил, что не видит "усталости от войны" среди европейских стран и верит, что помощь Украине продолжится.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже выразил уверенность в том, что союзники будут и в дальнейшем предоставлять Украине значительные объемы военной помощи.