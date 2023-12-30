В Молдове истекает срок чрезвычайного положения, введенного из-за войны в Украине

В субботу, 30 декабря, в Молдове заканчивается режим чрезвычайного положения, который действует с начала вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года и продолжался 11 раз.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Последний раз режим ЧП в Молдове продлили еще на 30 дней. Такое решение принял парламент на заседании 24 ноября по запросу правительства. За проголосовали 60 депутатов от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).

Глава парламентской юридической комиссии Олеся Стаматэ 27 ноября заявила, что если в ближайшее время в Молдове не произойдет ничего чрезвычайного, то правительство больше не будет предлагать продлить режим ЧП.

Правовой режим чрезвычайного положения действует в Молдове с 24 февраля 2022 года и много раз продлевался после приближения конца срока, на который вводился.

Кишинев обосновывает это тем, что в текущей ситуации остаются риски для безопасности и энергетической безопасности Молдовы, а Россия вовлечена в попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Как известно, в течение полномасштабной войны на территории Молдовы во время воздушных атак на Украину неоднократно падали обломки ракет, также российские ракеты пролетали через воздушное пространство Молдовы.

Также осенью-зимой прошлого года Молдова несколько раз вместе с Украиной испытывала перебои с электроснабжением из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре.