У Молдові спливає термін надзвичайного стану, запровадженого через війну в Україні

В суботу, 30 грудня, у Молдові закінчується режим надзвичайного стану, який діє з початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року і продовжувався 11 разів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Востаннє режим НС у Молдові продовжили ще на 30 днів. Таке рішення ухвалив парламент на засіданні 24 листопада за запитом уряду. За проголосували 60 депутатів від керівної партії "Дія і солідарність" (PAS).

Голова парламентської юридичної комісії Олеся Стамате 27 листопада заявила, що якщо найближчим часом у Молдові не станеться нічого надзвичайного, то уряд більше не пропонуватиме продовжити режим НС.

Правовий режим надзвичайного стану діє у Молдові з 24 лютого 2022 року та багато разів продовжувався після наближення кінця терміну, на який запроваджувався.

Кишинів обгрунтовував це тим, що у поточній ситуації залишаються ризики для безпеки та енергетичної безпеки Молдови, а Росія залучена до спроб дестабілізувати ситуацію у Молдові.

Як відомо, протягом повномасштабної війни на території Молдови під час повітряних атак на Україну неодноразово падали уламки ракет, також російські ракети пролітали через повітряний простір Молдови.

Також восени-взимку минулого року Молдова кілька разів разом з Україною відчула перебої з електропостачанням через удари РФ по енергетичній інфраструктурі.