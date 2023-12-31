КНДР готовит запуск новых спутников-шпионов, называет войну неизбежной

Северная Корея пообещала запустить три новых спутника-шпиона, создать военные беспилотники и увеличить свой ядерный арсенал в 2024 году, поскольку лидер страны Ким Чен Ын заявил, что политика США делает войну неизбежной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на государственное агентство Северной Кореи ЦТАК.

Ким раскритиковал Вашингтон в длинной речи, которая завершила пятидневное собрание правящей партии, на котором были определены экономические, военные и внешнеполитические цели на следующий год.

"Из-за безрассудных шагов врагов, которые пытаются вторгнуться к нам, свершившимся фактом является то, что война на Корейском полуострове может вспыхнуть в любой момент", – сказал он.

Он приказал военным готовиться к "умиротворению всей территории Южной Кореи", в том числе с помощью ядерных бомб, если это будет необходимо, в ответ на любое нападение.

Речь Кима прозвучала накануне года, в котором состоятся решающие выборы как в Южной Корее, так и в Соединенных Штатах.

Эксперты прогнозируют, что Северная Корея будет продолжать кампанию военного давления для получения рычагов влияния на президентские выборы в США в ноябре, которые могут привести к возвращению бывшего президента Дональда Трампа, который обменивался с Кимом как угрозами, так и исторической дипломатией.

Администрация президента Джо Байдена заявляет, что она открыта к переговорам, но ввела новые санкции, поскольку Северная Корея продолжила ракетные испытания, запрещенные санкциями ООН.

Министерство обороны Южной Кореи осудило планы Пхеньяна по реализации своих ядерных амбиций.

"Если Северная Корея попытается применить ядерное оружие, мы ответим резко усиленным расширенным сдерживанием альянса РК-США и трехосной системы, и режим Ким Чен Ына столкнется со своим концом", – говорится в заявлении министерства обороны Южной Кореи.

Министерство объединения Сеула в заявлении, в котором анализируется отчет ЦТАК, отметило, что "всегда возможны дальнейшие провокации, чтобы подчеркнуть присутствие Северной Кореи в преддверии президентских выборов в США".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ранее приказал военным, производителям боеприпасов и ядерного оружия ускорить подготовку к войне, чтобы противостоять тому, что он назвал беспрецедентными конфронтационными шагами со стороны США.

Во вторник началось 9-е пленарное заседание 8-го центрального комитета Трудовой партии Кореи, которое подводит итоги года, в течение которого изолированная Северная Корея закрепила ядерную политику в своей конституции, запустила спутник-шпион и осуществила запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты.