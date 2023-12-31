КНДР готує запуск нових супутників-шпигунів, називає війну неминучою

Північна Корея пообіцяла запустити три нові супутники-шпигуни, створити військові безпілотники і збільшити свій ядерний арсенал у 2024 році, оскільки лідер країни Кім Чен Ин заявив, що політика США робить війну неминучою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на державне агентство Північної Кореї ЦТАК.

Кім розкритикував Вашингтон у довгій промові, яка завершила п'ятиденні збори правлячої партії, на яких були визначені економічні, військові та зовнішньополітичні цілі на наступний рік.

"Через безрозсудні кроки ворогів, які намагаються вторгнутися до нас, доконаним фактом є те, що війна на Корейському півострові може спалахнути в будь-який момент", – сказав він.

Він наказав військовим готуватися до "умиротворення всієї території Південної Кореї", в тому числі за допомогою ядерних бомб, якщо це буде необхідно, у відповідь на будь-який напад.

Промова Кіма пролунала напередодні року, в якому відбудуться вирішальні вибори як у Південній Кореї, так і в Сполучених Штатах.

Експерти прогнозують, що Північна Корея продовжуватиме кампанію військового тиску для отримання важелів впливу на президентські вибори в США в листопаді, які можуть призвести до повернення колишнього президента Дональда Трампа, який обмінювався з Кімом як погрозами, так і історичною дипломатією.

Адміністрація президента Джо Байдена заявляє, що вона відкрита до переговорів, але запровадила нові санкції, оскільки Північна Корея продовжила ракетні випробування, заборонені санкціями ООН.

Міністерство оборони Південної Кореї засудило плани Пхеньяна щодо реалізації своїх ядерних амбіцій.

"Якщо Північна Корея спробує застосувати ядерну зброю, ми відповімо різко посиленим розширеним стримуванням альянсу РК-США і тривісної системи, і режим Кім Чен Ина зіткнеться зі своїм кінцем", – йдеться в заяві міністерства оборони Південної Кореї.

Міністерство об'єднання Сеула в заяві, в якій аналізується звіт ЦТАК, зазначило, що "завжди можливі подальші провокації, щоб підкреслити присутність Північної Кореї напередодні президентських виборів у США".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин раніше наказав військовим, виробникам боєприпасів та ядерної зброї прискорити підготовку до війни, щоб протистояти тому, що він назвав безпрецедентними конфронтаційними кроками з боку США.

У вівторок розпочалося 9-те пленарне засідання 8-го центрального комітету Трудової партії Кореї, яке підбиває підсумки року, протягом якого ізольована Північна Корея закріпила ядерну політику в своїй конституції, запустила супутник-шпигун і здійснила запуск нової міжконтинентальної балістичної ракети.