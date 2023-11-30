В Еврокомиссии рассказали о дискуссиях по одобрению 50 млрд евро для Украины

Еврокомиссар по бюджетным вопросам Йоханнес Хан заявил, что одобрение многолетнего пакета поддержки Украины объемом 50 млрд евро может состояться только в рамках пересмотра всего среднесрочного бюджета ЕС.

Об этом Хан сказал в четверг на встрече с журналистами, в том числе и портала Euractiv, сообщает "Европейская правда".

По словам еврокомиссара, государства ЕС стремятся достичь согласия относительно всего среднесрочного бюджета на 2024-2027 годы, а договоренность "только об Украине неприемлема". Он при этом подчеркнул, что сейчас "поддержка Украины никем не отрицается".

Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и, возможно, словацкий премьер Роберт Фицо помешают достижению согласия по пакету для Украины, может быть рассмотрен план Б, пояснил Хан.

"Один из вариантов – заключить двусторонние соглашения с 26 странами-членами (то есть без Венгрии. – Ред.), но это более громоздкий процесс", – сказал он.

Что же касается согласования всего пересмотренного среднесрочного бюджета ЕС, то, по словам еврокомиссара, главным препятствием являются внутренние финансовые дискуссии в Германии, где пытаются найти способ закрыть финансовую "дыру" в 60 миллиардов евро.

"Я надеюсь, что в Берлине быстро растет понимание того, что они несут особую ответственность как крупнейшая экономика ЕС. Поэтому без их значительного участия и привлечения мы не достигнем согласия", – добавил он.

В июне Еврокомиссия попросила утвердить 66 миллиардов евро дополнительных расходов на покрытие непредвиденных расходов, аргументируя это тем, что бюджет был истощен многочисленными кризисами – от пандемии COVID-19 до полномасштабного вторжения России в Украину.

Государства-члены ЕС, однако, хотят сократить эту сумму минимум на 20%, указывая, что основное бремя увеличения расходов будет ложиться на конкретные страны-контрибуторы (те, кто платит в бюджет ЕС больше, чем получает из него).