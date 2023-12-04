Кто заменит Зузану Чапутову на посту президента Словакии и почему это важно

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с послом РФ заявил, что Словакия должна подготовиться к периоду после окончания войны в Украине и к "нормализации словацко-российских отношений".

Это заявление вызвало много шума. Однако надо помнить, что сейчас Словакия не может проводить такую же политику, как Венгрия, открыто бросая вызов Евросоюзу.

Во-первых, в отличие от венгерского премьера Виктора Орбана, Фицо не имеет монобольшинства в парламенте.

Во-вторых, президент страны Зузана Чапутова имеет определенные рычаги, которые являются критическими для новой коалиции.

Тем важнее становятся президентские выборы, которые в Словакии должны пройти до конца апреля следующего года. И хотя дата еще не объявлена, де-факто избирательная кампания уже началась, говорится в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Выборы для цементирования власти Фицо: кто станет следующим президентом Словакии.

Особенность следующих президентских выборов в Словакии – в том, что действующая глава государства Зузана Чапутова не будет в них участвовать.

Она не скрывает, что не будет баллотироваться из-за очень мощного и грязного давления на нее и ее семью.

Ни для кого не секрет, кто является организатором этого давления – лидер партии Smer-SD и новый премьер страны Роберт Фицо. Также активным в нападках на президента был однопартиец Фицо Любош Блаха, который теперь получил должность вице-спикера.

Не исключено, что такое давление на главу государства упростило Фицо приход к власти.

В частности, в словацких политических кругах есть предположение, что Чапутова согласовала почти всех министров из правительства Фицо, даже тех, против кого ведутся уголовные расследования, именно из-за угроз со стороны тогда оппозиционного политика.

В отличие от Украины, в Словакии президентское вето легко преодолевается – для этого нужно лишь еще раз проголосовать законопроект, одобрив его простым большинством.

Несмотря на это, президент Словакии имеет определенные полномочия, критически важные для Фицо.

Прежде всего, именно президент вносит кандидатуру генпрокурора, что затрудняет получение полного контроля над страной.

Скорее всего, партия Фицо поддержит кандидатуру действующего спикера Петера Пеллегрини на пост президента страны. При этом сам лидер партии "Голос" пока утверждает, что не принял окончательного решения об участии в президентских выборах.

Последние социологические замеры называют Пеллегрини однозначным фаворитом гонки. Опрос, проведенный в ноябре компанией AKO, оценивает поддержку Пеллегрини в первом туре на уровне 34,9%, тогда как его наиболее вероятный оппонент – дипломат Иван Корчок – может рассчитывать на поддержку около 26,5% избирателей.

Более свежий опрос, проведенный Focus, свидетельствует, что в случае встречи во втором туре Пеллегрини выиграл бы у него с перевесом 60% против 40%.

На первый взгляд, победа Пеллегрини не выглядит для Украины очень плохим сценарием. Как уже отмечалось, он придерживается прозападных взглядов, чем существенно отличается от партнеров по коалиции.

Впрочем, победа действующего спикера выгодна для Фицо прежде всего потому, что это упростит поглощение партии "Голос". А лишившись поддержки своей партии, Пеллегрини будет очень сложно идти на конфликт с правительством. Что в свою очередь и должно открыть нынешнему словацкому премьеру путь к полной власти, подобной орбановской.

Хотя, победа кандидата от правящей коалиции далеко не гарантирована.

То, что де-факто президентская избирательная кампания в Словакии уже неофициально стартовала (юридически, должна начаться в середине января) указывает на важность этих выборов для будущего Словакии.

А вместе с тем – и для Украины, для которой завершение пророссийского разворота страны-соседки является очень серьезной проблемой.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Выборы для цементирования власти Фицо: кто станет следующим президентом Словакии.