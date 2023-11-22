В Еврокомиссии призвали страны ЕС давить на ОПК для наращивания производства снарядов для Украины

Увеличение производства боеприпасов в Европе находится в руках национальных правительств, которые могут менять приоритеты заказов.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон на фоне опасений, что ЕС может не отправить запланированный миллион боеприпасов в Украину до марта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Проблема не в производственных мощностях, а в заключении контрактов", – сказал Бретон депутатам Европарламента в Страсбурге.

"Министры обороны [ЕС] должны очень решительно попросить свои оборонные компании предоставить приоритет Украине, по крайней мере на следующие несколько месяцев", – сказал он, добавив, что "по оценкам, страны-члены не заключают достаточного количества контрактов".

Правительства стран ЕС обязались до конца марта 2024 года прислать Украине один миллион боеприпасов, чтобы помочь стране бороться с российскими оккупационными войсками. Однако возникли опасения, что ЕС не сможет выполнить свое обещание.

На прошлой неделе главный дипломат ЕС Жозеп Боррель стал первым высокопоставленным чиновником ЕС, который признал, что союз может "не достичь [цели] до конца года".

Кроме того, по словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, ЕС не достигнет своей цели доставить один миллион артиллерийских снарядов в Украину до марта 2024 года.

Как сообщил Euractiv один из высокопоставленных чиновников ЕС, согласно плану ЕС по боеприпасам, 300 000 снарядов уже поставлено, а 180 000 находятся в производстве. Это количество является дополнительным к тому, что страны ЕС поставляют в рамках двусторонних обязательств с Киевом, что может увеличить общее количество.

Хотя производственные мощности "выросли на 20-30% с февраля 2023 года", внешняя служба ЕС "оценивает, что 40% производства в Европе уходит за пределы Европы", сказал Бретон.

Поэтому французский комиссар призвал компании "возможно, пересмотреть" свои коммерческие обязательства с третьими странами.

"С этим увеличением мощности, если мы определим приоритеты добычи в ближайшие месяцы для Европы и Украины, конечно, указанный объем будет достигнут", – сказал Бретон.

Бретон также обратился к правительствам с просьбой разместить заказы на закупку боеприпасов – чего, по словам промышленников, они все еще ждут.

"По оценкам, страны-члены не заключают достаточно контрактов – и не только для собственной национальной оборонной промышленности", – сказал он, призывая 27 стран-членов осуществлять закупки на национальном уровне, а также у других компаний.

Напомним, на фоне беспокойства, что Европейский Союз не выполнит обещание поставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года, Франция согласилась пересмотреть предыдущее требование закупать снаряды только в Европе.