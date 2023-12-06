Госдеп о поддержке Украины: Мы почти исчерпали ресурсы, Конгресс должен действовать

Госдеп отмечает, что США почти исчерпали ресурсы для помощи Украине, а дополнительное финансирование критически необходимо.

Об этом на брифинге сказал представитель американского Госдепартамента Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что для Украины приближается тяжелый зимний период, поскольку Россия может снова атаковать критическую инфраструктуру.

"Мы почти исчерпали наши ресурсы, когда речь идет о нашей способности предоставлять помощь в сфере безопасности Украине", – отметил Миллер.

Представитель Госдепа подчеркнул, что Конгресс должен действовать и принять финансирование помощи Украине.

"Как мы всегда четко заявляли, помощь Украине в защите от российской агрессии является критически важным интересом национальной безопасности Соединенных Штатов. Поэтому госсекретарь продолжает отстаивать эту позицию... До конца года осталось всего несколько недель, и мы надеемся, что Конгресс будет действовать как можно быстрее", – добавил Миллер.

Как известно, вопрос защиты южной границы США стал ключевым источником разногласий между демократами и республиканцами в Конгрессе, который сейчас тормозит одобрение дополнительного финансового запроса Белого дома.

Республиканцы требуют ужесточить требования к прибывшим, чтобы остановить миграцию, даже путем нарушения гуманитарных обязательств США, тогда как демократы выступают за комплексный пересмотр системы миграции как таковой.

Представители обеих партий вели переговоры, чтобы прийти к компромиссу, но сенатор Крис Мерфи, главный переговорщик от демократов, заявил журналистам, что переговоры сорвались, поскольку республиканцы отказались отступить от требований.

Сообщалось, что демократы в Сенате США представили пакет финансирования национальной безопасности на сумму около 111 миллиардов долларов для оказания помощи Украине и Израилю, а также мер, направленных на защиту южной границы.