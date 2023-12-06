Румыния предложила создать центр обслуживания F-16 на своей территории
Румыния предложила американской компании Lockheed Martin создать совместный центр по обслуживанию и ремонту истребителей F-16 на своей территории.
Об этом заявил румынский премьер Марчел Чолаку, который находится с визитом в США, сообщает "Европейская правда".
Он напомнил об открытии в Румынии Европейского учебного центра F-16 (EFTC), где, в частности, будут проходить обучение украинские пилоты.
Чолаку отметил, что эта программа уже функционирует.
"Мы обсудили создание на территории Румынии центра по техническому обслуживанию и ремонту F-16. Уже есть сотрудничество с Lockheed Martin по системе обслуживания, но мы хотим немного расширить сферу интересов", – сказал он.
Кроме того, недавно в Румынию прибыли первые три самолета F-16, приобретенные в Норвегии.